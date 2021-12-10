Ekonomi Serbest piyasa dolar kuru ne kadar? 10 Aralık günlük dolar, euro ve sterlin kuru

Serbest piyasa dolar kuru ne kadar? 10 Aralık günlük dolar, euro ve sterlin kuru

Ekonomi

Serbest piyasa dolar kuru ne kadar? 10 Aralık günlük dolar, euro ve sterlin kuru

Serbest piyasa dolar kuru 10 Aralık sabahında hem yatırımcılar hem de kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 13,80 seviyelerinde işlem gören dolar kurunun bugün ABD’den gelecek verilerle hareketlenmesi bekleniyor. Peki, bugün serbest piyasa dolar kuru ne kadar? İşte, 10 Aralık günlük dolar, euro ve sterlin kuru...

10 Aralık 2021, Cuma 09:34 Son Güncelleme:
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10 Aralık sabahında dolar yüzde 0,76, euro yüzde 0,64, sterlin ise yüzde 0,60 oranında değer kazandı. Serbest piyasada dolar kurunun gün içinde yurt dışından gelecek verilerden nasıl etkileneceği ise merak ediliyor…

10 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 13,8232 TL
  • ABD doları satış: 13,8604 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 15,6341 TL
  • Euro satış: 15,6653 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 18,2201 TL
  • Sterlin satış: 18,3115 TL
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