Serbest piyasa gümüş fiyatı! 27 Aralık gümüş ne kadar oldu, 1 gram gümüş kaç TL?
Serbest piyasa gümüş fiyatı 2022 yılının son haftasına girerken, yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Altın fiyatları ile paralel önce rekor seviyede yükselen, sonrasında ise büyük bir düşüş yaşayan gümüş, yönünü yeniden yukarı çevirdi. Peki 27 Aralık gümüş ne kadar oldu, 1 gram gümüş kaç TL? İşte, serbest piyasa gümüş fiyatı…
27 Aralık 2021, Pazartesi 09:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Son zamanlarda yatırımcıların gözdesi olmaya başlayan gümüşün gram fiyatı yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta başında tarihinin en hızlı yükselişlerinden birine yaşayan gümüş, pazartesi akşamından itibaren hızlı bir düşüş içine girmişti. Serbest piyasada gümüş fiyatı bir hafta içerisinde yaklaşık 3 TL değer kaybederken, 27 Aralık Pazartesi sabahında bir önceki güne göre yüzde 3,66 oranında değer kazandı.…
27 ARALIK 2021 PAZARTESİ 1 GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?
Gümüşün gram fiyatı 27 Aralık 2021 Pazartesi sabahında 8,42 TL’den alınıp, 8,43 TL’den satılıyor.
GÜMÜŞ FİYATLARININ SON 1 AYLIK GRAFİĞİ