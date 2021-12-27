Son zamanlarda yatırımcıların gözdesi olmaya başlayan gümüşün gram fiyatı yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta başında tarihinin en hızlı yükselişlerinden birine yaşayan gümüş, pazartesi akşamından itibaren hızlı bir düşüş içine girmişti. Serbest piyasada gümüş fiyatı bir hafta içerisinde yaklaşık 3 TL değer kaybederken, 27 Aralık Pazartesi sabahında bir önceki güne göre yüzde 3,66 oranında değer kazandı.…

27 ARALIK 2021 PAZARTESİ 1 GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?

Gümüşün gram fiyatı 27 Aralık 2021 Pazartesi sabahında 8,42 TL’den alınıp, 8,43 TL’den satılıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARININ SON 1 AYLIK GRAFİĞİ