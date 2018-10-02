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Serbest piyasada altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,70 lira oldu

02 Ekim 2018, Salı 19:40
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Son dakika altın fiyatları vatandaşların araştırdığı konuların başında gelmeye devam ediyor.

Ülkemizde dolar ve eurodan daha önemli bir kültüre sahip olan altın fiyatları trend listelerin başında yer almaya devam ediyor. Özellikle hem yatırım hem de hediyeleşmek için kullanılan altın fiyatları eylül ayına göre düşüş göstermekte.

Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş internet üzerinde altın fiyatları araştırır olmuş, bunun neticesinde "Çeyrek altın ne kadar" sorusu trendlerin başında yer almıştı.

Altın ile ilgili tüm detaylı bilgilere bu başlık altında ulaşabilirsiniz. 2 Ekim güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 232,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 232,70 liradan, bin 532 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 553 liradan, 212 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 216 liradan, bin 497 liradan alınan Lira (Tam) altın bin 517 liradan, 749 liradan alınan yarım altın 759 liradan ve 374 liradan alınan çeyrek altın 379 liradan satıldı.


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