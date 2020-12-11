Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463,70 lira oldu.

11 Aralık 2020, Cuma 18:45 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 463,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463,70 liradan, 3 bin 55 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 76 liradan, 423 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 427 liradan, 2 bin 985 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 5 liradan, bin 493 liradan alınan Yarım Ziynet bin 503 liradan ve 747 liradan alınan Çeyrek Ziynet 752 liradan satıldı.

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İHA

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