Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 721,20 lira oldu.

26 Kasım 2021, Cuma 18:41 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 721 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 721,20 liradan, 4 bin 751 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 772 liradan, 657,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 661,50 liradan, 4 bin 643 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 663 liradan, 2 bin 322 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 332 liradan ve bin 161 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 166 liradan satıldı.

İHA

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