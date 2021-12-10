Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 795 lira oldu.

10 Aralık 2021, Cuma 18:18 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 794,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 795 liradan, 5 bin 239 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 260 liradan, 725 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 729 liradan, 5 bin 120 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 140 liradan, 2 bin 560 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 570 liradan ve bin 280 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 285 liradan satıldı.

İHA

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