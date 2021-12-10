Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 794,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 795 liradan, 5 bin 239 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 260 liradan, 725 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 729 liradan, 5 bin 120 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 140 liradan, 2 bin 560 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 570 liradan ve bin 280 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 285 liradan satıldı.

İHA