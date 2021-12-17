Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 951,70 lira oldu.

17 Aralık 2021, Cuma 18:47 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 951,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 951,70 liradan, 6 bin 271 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 6 bin 292 liradan, 868 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 872 liradan, 6 bin 128 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 6 bin 148 liradan, 3 bin 64 liradan alınan Yarım Ziynet 3 bin 74 liradan ve bin 532 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 537 liradan satıldı.

İHA

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