Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 676,90 lira oldu.

24 Aralık 2021, Cuma 18:49 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 676,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 676,90 liradan, 4 bin 460 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 481 liradan, 618 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 622 liradan, 4 bin 358 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 378 liradan, 2 bin 179 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 189 liradan ve bin 90 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 95 liradan satıldı.

İHA

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