Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 676,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 676,90 liradan, 4 bin 460 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 481 liradan, 618 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 622 liradan, 4 bin 358 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 378 liradan, 2 bin 179 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 189 liradan ve bin 90 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 95 liradan satıldı.

İHA