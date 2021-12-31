Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 780,20 lira oldu.

31 Aralık 2021, Cuma 18:40 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 780 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 780,20 liradan, 5 bin 140 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 161 liradan, 711,35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 715,35 liradan, 5 bin 23 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 43 liradan, 2 bin 512 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 522 liradan ve bin 256 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 261 liradan satıldı.

İHA

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