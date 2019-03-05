Serbest piyasada altın ne kadar? (5 Mart 2019 altın fiyatları)
Yatırımcısı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? sorusunu soruyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,80 lira oldu.
Yatırımcısı altında son rakamları merak ediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 222,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222,80 liradan, bin 466 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 487 liradan, 203 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207 liradan bin 433 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 453 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
717 liradan alınan Yarım Ziynet 727 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 364 liradan satıldı.