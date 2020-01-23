Şerbetli irmik tatlısı tarifi: Şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır?
İrmik ile yapılan tatlıların tadı oldukça lezzetli oluyor. Sütlü tatlılara da şerbetli tatlılara da irmik oldukça çok yakışıyor. Şerbetli irmik tatlısı tarifi de oldukça beğeneceğiniz bir tarif. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz şerbetli irmik tatlısı tarifi misafirleriniz tarafından da beğenilecek bir tarif. Sevdiklerinize yapmak için şerbetli irmik tatlısı tarifi arıyor yada şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız "şerbetli irmik tatlısı tarifi, şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır" haberimize göz atın.
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Şerbetli irmik tatlısı tarifi
Şerbetli irmik tatlısı malzemeleri
- 3 yumurta
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı yoğurt
- 1, 5 su bardağı irmik
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı karbonat yada 1 paket kabartma tozu
Şerbeti irmik tatlısı şerbeti için :
- 3 su bardağı şeker
- 3, 5 su bardağı su
- 5-6 damla limon suyu
Şerbetli irmik tatlısı yapılışı
İlk olarak şerbeti hazırlayın. Bu tarz tatlılarda şerbet ılık keki sıcak iken şerbeti dökülür.
Karıştırma kabına yumurtaları alın ve 2 dakika mikser ile çırpın. Şekeri ilave edip 5 dakika daha çırpın ve diğer malzemeleri ekleyip çırpmaya devam edin. Yağlanmış cam dikdörtgen tepsiye harcı dökün ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkan kek 3 dakika dinlendikten sonra ılık şerbeti sıcak kekin üzerine dökün ve çekmesini bekleyin. Servis ederken üzerini Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz.
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