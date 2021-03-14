Şerbetli kurabiye tarifi ve yapılışı: Şerbetli kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Çay ve kahvenin yanına yakışacak en güzel lezzetlerden birisi olan şerbetli kurabiye tarifi favori lezzetiniz olacak. Şerbetli tat sevenler şerbetli kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasını severek yiyeceğiniz şerbetli kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
14 Mart 2021, Pazar 15:43 Son Güncelleme:
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Bol şerbeti ve enfes lezzetiyle hafızalara kazınan şerbetli kurabiye tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için şerbetli kurabiye tarifi arıyor ya da şerbetli kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Şerbetli kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
ŞERBETLİ KURABİYE TARİFİ
Şerbetli kurabiye malzemeleri
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı şeker
- 125 gram tereyağı
- 4 yemek kaşığı kakao
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 3 su bardağı un
Şerbeti için:
- 2 çay bardağı su
- 2 çay bardağı şeker
Önce şerbetle işe başlayın. Su ile şekeri karıştırıp kaynatın ve soğuması için bir kenara alın. Yumurtayı mikserle çırpın. İçine tereyağı ve şekeri ekleyip 5 dakika daha çırpmaya devam edin. Kalan malzemeleri ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayarak tepsiye dizin. Fırını önceden 170-180 dereceye ayarlayıp kurabiyeleri fırına verin. Üstler çatlamaya başlayınca kürdan testi yapıp içleri piştiyse fırını kapatın. Kurabiyeleri sıcakken tepsiden alıp soğumuş olan şerbetin içine atın. 2-3 saniye beklettikten sonra çıkarıp servis tabağına alın. Üzerine Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz.