Sercan Badur: Nişan yüzüğümü bile çaldılar

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre oyuncu Sercan Badur, Levent Polis Merkezi Amirliği'ne giderek soygun ihbarı yaptı. Oyuncu, İstanbul Beşiktaş'taki evine hırsız girdiğini, yatak odasının talan edildiğini belirtti.

Badur; 7 adet lüks saatinin, 1 adet içerisinde sim kart bulunmayan telefonunun ve 1 adet altın nişan yüzüğünün çalındığını ifade etti.

35 bin liralık zarara uğradı

Badur, yaklaşık 35 bin liralık zarara uğradığını ifade etti. Oyuncu, sitenin güvenlik kamerasını izlediğinde hırsızların, eve 19.45 sıralarında girdiğini söyledi.

Badur'un şikayeti sonrası emniyet güçleri hırsızların tespit edilmesi için çalışma, savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı.