Sercan Sert kadınları kuaför seçimi hakkında uyardı

Kadın Kuaförü Sercan Sert, coranavirüs sonrası yeni normal hayata uyum sağlanması için aldıkları tedbirleri anlattı. Sert, Mersin’de bulunan kadın kuaföründe, son derece steril bir şekilde çalıştıklarını anlattı. Birçok yeni uygulamayı da hayata geçirdiklerini anlatan Sert, “Müşterilerimizin sağlığı birinci önceliğimiz. Bu nedenle üst düzeyde tedbir alıyoruz” şeklinde konuştu.

Tedbirler artırıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ağır etkilerinin ardından, yeni normal hayata uyum sağlamak için her alanda tedbirler artırıldı. Tedbirlerin üst düzeyde alındığı sektörlerden biri de kuaförler. Mersin’in en ünlü kadın kuaförlerinden olan Sercan Sert, pandemi döneminin ardından aldıkları önlemleri anlattı. Sert, “Bu süreçte biliyorsunuz ki kuaförler uzun süre kapalı kaldı. Ardından ise yeni normal sürece ayak uydurmamız gerekti. Biz de müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için tedbirlerimizi artırdık” ifadelerini kullandı.

Randevu sistemi!

Sert, “Öncelikli olarak tamamen randevu sistemine geçiş yaptık. Mümkün olduğunca müşterilerimizi randevu sistemi ile ağırlıyoruz. Çünkü kuaför salonumuza aynı anda alabileceğimiz müşteri sayısını yarıya indirdik. Sosyal mesafe kuralının korunabilmesi için bu çok önemliydi” şeklinde konuştu. “Tedbir almak için tüm müşterilerimize düzenli aralıklarla bilgilendirme mesajı çekiyoruz” diyen Sert, “Müşterilerimizin ve iş arkadaşlarımızın sağlığını elimizden geldiğince korumak zorundayız. Bunun için randevu alan müşterilerimize, eğer Covid-19 temaslısı ise ya da kendilerinde belirti fark ettilerse bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını istiyoruz, uyarıyoruz” açıklamalarında bulundu. Sert, “Her şeyden önce sağlık diyoruz. Bizim için iş arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin sağlığından daha önemli bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

Haftada 3 gün dezenfekte

Bu önlemlerin yanı sıra müşteriye özel havlu uygulaması başlattıklarını anlatan başarılı kuaför, “Aynı zamanda tüm araç gereçlerimizi sterilize ediyoruz. Haftada üç kez stüdyoya dezenfekte elemanları geliyor. Tüm salonu baştan aşağı, koltuklara kadar, hiçbir ayrıntıyı atlamadan ilaçlıyorlar. Günlük temizliğe biz de dikkat ediyoruz” dedi. “Maskelerimizi iki saatte bir yeniliyoruz” diyen Sert, “Aynı zamanda uzun süren işlemlerde de müşterilerimizin de maskelerini değiştirmelerini sağlıyoruz. Onlar için de tedarikli maskemiz var” şeklinde konuştu.



