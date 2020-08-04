Sercan Yıldırım yorgunluk atıyor

Son olarak Karagümrük’te forma giyen Sercan Yıldırım, Survivor'un yorgunluğunu Muğla’da atıyor.

Futbolcu Sercan Yıldırım Survivor-2020 yarışmasına katılması ile gündem olan YIldırım yarışmanın sona ermesinin ardından hem yorgunluk atmak hem de tatil için Muğla’yı tercih etti.