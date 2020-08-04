Sercan Yıldırım yorgunluk atıyor
Survivor 2020'nin yarışmacılarından futbolcu Sercan Yıldırım yarışmanın yorgunluğunu Muğla’da atıyor.
04 Ağustos 2020, Salı 21:35 Son Güncelleme:
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Son olarak Karagümrük’te forma giyen Sercan Yıldırım, Survivor'un yorgunluğunu Muğla’da atıyor.
Futbolcu Sercan Yıldırım Survivor-2020 yarışmasına katılması ile gündem olan YIldırım yarışmanın sona ermesinin ardından hem yorgunluk atmak hem de tatil için Muğla’yı tercih etti.
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