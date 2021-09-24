Sercan Yıldırım, Survivor 2020 ünlüler takımındaki performansı ve hırslı yapısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Eski futbolcu, evlenme teklif ettiği Nihal Yönel ile nişanlanarak evlilik yolunda bir adım daha atmış oldu. Mutlu anlarının görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan çift son günlerin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Peki, Sercan Yıldırım'ın nişanlısı Nihan Yönel ne iş yapıyor? Nihan Yönel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SERCAN YILDIRIM'IN NİŞANLISI NİHAN YÖNEL NE İŞ YAPIYOR?

Sercan Yıldırım'ın nişanlısı Nihan Yönel yoga eğitmenliği yapıyor. Instagram’da, “yoganikoo” kullanıcı adıyla yer alan Nihal Yönel, sosyal medya hesabında, Seran Yıldırım ile olan fotoğraflarının yanı sıra, birbirinden güzel yoga pozlarını paylaşıyor.

NİHAN YÖNEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Nihal Yönel 1997 doğumlu ve yaşamına Bursa’da devam ediyor. Ege Üniversitesi mezunu olan Yönel, İzmir Karşıyaka’da uzun süre yoga eğitimi aldı ve şu anda da yoga üzerine çalışmalarına devam ediyor.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 Bursa Osmangazi’de dünyaya geldi. Futbol kariyerine Bursaspor altyapısı ile adım atan Yıldırım, forvet pozisyonunda oynadı. 2007-2008 sezonunda Bursaspor A takım seviyesine yükseldi. 18 yaşındayken, 2008-2009 sezonunda Bursaspor’un 9 numaralı formasını giydi.

Sercan Yıldırım, ilk maçına 2007-2008 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda çıktı, Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. Aynı sezonda ligde 8, kupada 3 maçta olmak üzere, toplam 11 kez forma giyen Sercan Yıldırım, Süper Lig’deki ilk tam sezonunda 11 gol attı.

Toplamda 35 maça çıkan Yıldırım, 14 gole imza attı. Sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı. 2009-2010 senesinde ise Yıldırım, Bursaspor'un şampiyon olduğu kadroda büyük rol oynadı.