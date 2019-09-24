Serdar Aziz derbiyle beraber formasına kavuşuyor

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin defansın göbeğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle alternatif çözümler arıyor. Adil Rami'nin Ankaragücü maçında hazır olmadığını gören teknik adam, derbi tecrübesi olan Serdar Aziz'i kullanmayı düşünüyor.

24 Eylül 2019, Salı 10:22
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Fenerbahçe'de sezon başından beri bir türlü oturmayan savunma göbeğine çare aranıyor. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal, radikal bir değişikliğe imza atmayı planlıyor. Ersun Yanal, defansın göbeğinde Zanka-Serdar Aziz ikilisini oynatmayı düşünüyor. 

STOPER SIKINTISI

STOPER SIKINTISI

Ersun Yanal'ın bu kararı almasının başlıca nedeni Jalison'un stoperliği yadırgaması ve Adil Rami'nin de fizik-kondisyon olarak henüz hazır olmaması oldu.

ORTA SAHAYA ÜÇLÜ ÇÖZÜM

ORTA SAHAYA ÜÇLÜ ÇÖZÜM

Orta sahada da değişiklik olacak. Yanal, Gustavo-Emre-Tolga ile orta sahayı üçleyecek. Bu durumda Kruse ileri üçlünün solunda görev yapacak. Isla ve Moses ise derbiye yedek başlayacak.

DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün başladı. Ankaragücü maçında oynayan oyuncular rejenerasyon ile yetinirken diğerleri 1.5 saat ter döktü. Hasan Ali takımdan ayrı çalıştı. Sakat Rodrigues'un ise tedavisine devam edildi.


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