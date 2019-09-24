Serdar Aziz derbiyle beraber formasına kavuşuyor

Fenerbahçe'de sezon başından beri bir türlü oturmayan savunma göbeğine çare aranıyor. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal, radikal bir değişikliğe imza atmayı planlıyor. Ersun Yanal, defansın göbeğinde Zanka-Serdar Aziz ikilisini oynatmayı düşünüyor.
STOPER SIKINTISI
Ersun Yanal'ın bu kararı almasının başlıca nedeni Jalison'un stoperliği yadırgaması ve Adil Rami'nin de fizik-kondisyon olarak henüz hazır olmaması oldu.
ORTA SAHAYA ÜÇLÜ ÇÖZÜM
Orta sahada da değişiklik olacak. Yanal, Gustavo-Emre-Tolga ile orta sahayı üçleyecek. Bu durumda Kruse ileri üçlünün solunda görev yapacak. Isla ve Moses ise derbiye yedek başlayacak.
DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün başladı. Ankaragücü maçında oynayan oyuncular rejenerasyon ile yetinirken diğerleri 1.5 saat ter döktü. Hasan Ali takımdan ayrı çalıştı. Sakat Rodrigues'un ise tedavisine devam edildi.
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