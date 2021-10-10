Futbol Serdar Aziz'in sakatlığında son durum: Görüntü ürkütücü

Serdar Aziz'in sakatlığında son durum: Görüntü ürkütücü

Futbol

Serdar Aziz'in sakatlığında son durum: Görüntü ürkütücü

Türkiye'nin Norveç ile oynadığı maçta sakatlanan Serdar Aziz, oyuna devam edememişti. Yerini Kaan Ayhan'a bırakan tecrübeli stoperin gözüne aldığı darbe sonucu göz kapağında ve kaşında ciddi yaralanma meydana geldi. Eşi, Serdar'ın son halini paylaştı.

10 Ekim 2021, Pazar 10:34 Son Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada sakatlık geçiren Serdar Aziz'in son durumu belli oldu. Oyuncu, Letonya ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı. İşte Serdar Aziz'in gözünün son hali:

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