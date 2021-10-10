A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada sakatlık geçiren Serdar Aziz'in son durumu belli oldu. Oyuncu, Letonya ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı. İşte Serdar Aziz'in gözünün son hali: