Serdar Dursun yeni Semih Şentürk ilan edildi: Nöbetçi Golcü 2

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçının yıldızı Serdar Dursun'du. Maçın bitmesine yaklaşık yarım saat kala oyuna giren Serdar, 1-0 giden maçı golleriyle 4-0'a taşıdı ve takımına rahat bir galibiyet getirdi.
Semih efsanesi
Serdar'ın bu sezon oyuna sonradan girip attığı goller, akıllara Fenerbahçe'nin ve milli takımın 'nöbetçi golcü' lakaplı oyuncusu Semih Şentürk'ü getirdi.
Semih Fenerbahçe'de oyuna çoğunlukla sonradan girdiği bir sezonda gol kralı olarak zor bir iş başarmıştı.
En skorer isim oldu
Serdar bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 2 kez ilk 11 başladı ve iki maçta da gol attı. Dünkü maçla beraber toplamda 10 karşılaşmada 423 dakika forma giyen oyuncu, 5 gole ulaştı.
Milli oyuncu 5 golle takımının en skorer ismi oldu. İkinci sırada ise 4 gollü Mesut Özil var.
Milli takımda 2 gol
Serdar Dursun'un oyuna sonradan girip attığı gol sayısı ise Fenerbahçe'de 3, milli takımda ise 2.
Özellikle Türkiye Milli Takımı'nda Letonya maçında attığı kritik beraberlik golü ve Cebelitarık karşısında averaj üstünlüğünü getiren bir diğer kritik golü dikkat çekmişti.
Serdar, Letonya maçında 25, Cebelitarık maçında 21 dakika kala oyuna girmişti.
"1 aydor hazırım"
30 yaşında ilk kez milli formayı sırtına geçiren oyuncu, 2 maçta 2 golle milli takımın da değişmez ismi olacak gibi görünüyor. Rizespor maçından sonra hocası Vitor Pereira'ya mesaj göndererek, "1 aydır hazırım. Sadece 2 kere ilk 11’de oynayabildim. Önceki senelerde sürekli 11 oynadığım için oynamaya alışkınım. Kendimi iyi hissediyorum" diyen Serdar, hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda daha çok süre alabilir.
Fenerbahçe'ye Bundesliga 2 ekibi Darmstadt 98'den bedelsiz olarak gelen Almanya çıkışlı Serdar Dursun, kariyeri boyunca 330 maçta 114 gol 36 asistle oynadı.
Serdar Türkiye'de daha önce Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formaları giymişti.
Milli oyuncu geçen sezon Darmstadt 98 formasıyla Bundesliga 2'nin gol kralı oldu.