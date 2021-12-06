Serdar Dursun yeni Semih Şentürk ilan edildi: Nöbetçi Golcü 2

En skorer isim oldu

Serdar bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 2 kez ilk 11 başladı ve iki maçta da gol attı. Dünkü maçla beraber toplamda 10 karşılaşmada 423 dakika forma giyen oyuncu, 5 gole ulaştı.

Milli oyuncu 5 golle takımının en skorer ismi oldu. İkinci sırada ise 4 gollü Mesut Özil var.