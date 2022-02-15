Futbol Serdar Dursun'dan sevindiren haber! Takımla beraber çalıştı

Serdar Dursun'dan sevindiren haber! Takımla beraber çalıştı

Futbol

Serdar Dursun'dan sevindiren haber! Takımla beraber çalıştı

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisler'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

15 Şubat 2022, Salı 22:27 Son Güncelleme:
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Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Filip Novak ve Luiz Gustavo günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Serdar Dursun da antrenmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde bireysel çalıştı. İrfan Can Kahveci ise günü tedavi programı ile noktaladı.

İSTANBUL,(DHA)

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