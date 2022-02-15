Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Filip Novak ve Luiz Gustavo günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Serdar Dursun da antrenmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde bireysel çalıştı. İrfan Can Kahveci ise günü tedavi programı ile noktaladı.

İSTANBUL,(DHA)



