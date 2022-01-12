Futbol Serdar Gürler sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Serdar Gürler sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Futbol

Serdar Gürler sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile prensipte anlaştı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 19:28 Son Güncelleme:
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, ilk transferini bitirmiye yakın. İstanbul ekibi, Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından o bölgede doğan boşluğu Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile dolduruyor.

Turuncu-lacivertli ekip, prensip anlaşmasına vardığı 30 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a davet etti. 

Serdar Gürler, bu sezon forma giydiği 20 resmi maçta 4 gol atıp 8 de asist yaptı.

Sezer AFŞAR / İSTANBUL (DHA)

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