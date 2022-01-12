Serdar Gürler sürprizi! Yeni takımı belli oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile prensipte anlaştı.
12 Ocak 2022, Çarşamba 19:28 Son Güncelleme:
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, ilk transferini bitirmiye yakın. İstanbul ekibi, Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından o bölgede doğan boşluğu Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile dolduruyor.
Turuncu-lacivertli ekip, prensip anlaşmasına vardığı 30 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a davet etti.
Serdar Gürler, bu sezon forma giydiği 20 resmi maçta 4 gol atıp 8 de asist yaptı.
Sezer AFŞAR / İSTANBUL (DHA)
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