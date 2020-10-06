Özgü Namal'ın 2014 yılından beri beraber olduğu Serdar Oral kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yoga ve nefes terapisti olan Serdar Oral, Özgü Namal ile beraber Muğla'da yaşıyordu. Acı haber sonrasında Serdar Oral kimdir? Serdar Oral'ın hayatı ve yaşı gibi konular internette merak edilip araştırılmaya başlandı.

İşte Serdar Oral hakkında merak edilenler.

Serdar Oral kimdir?

53 yaşında olan Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünde görev aldı.

Serdar Oral, uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Özgü Namal ile eşi Muğla Köyceğiz'e taşınmışlardı. 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Serdar Oral ile birlikte daha sakin bir hayatı tercih eden Özgü Namal, iki çocuk sahibi olmuştur. Çiftin çocuklarının isimleri ise Nefes ve Elem Su'dur. Daha önce iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden de toplam 3 çocuğu bulunuyor.