Serdar Ortaç, hem Türkan Şoray’a benzerliği, hem de Sezen Aksu’dan aldığı ‘Kusura Bakma’ şarkısıyla adını duyuran Caroline Yılmaz ile el ele verdi. Popçu, Caroline Yılmaz’ın söz ve müziğine imza attığı bir şarkıyı seslendirecek. Üstelik meslektaşı ile düet yapıp klip çekecek.

'Hatırı büyük'

Serdar Ortaç, “1 milyon lira verseler başkasının şarkısını okumam ama Caroline’in yeteneğine güveniyorum. Hatırı da büyük” diye konuştu.

14 Şubat’ta yayınlanacak

Klipte iki aşığı canlandıracak olan Caroline ve Serdar, birlikte yeni şarkılar yazarak müzik sektörünü canlandırmaya kararlı olduklarını belirtti. Caroline imzalı şarkının klibi 14 Şubat’ta yayınlanacak.





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