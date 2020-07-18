Magazin Serdar Ortaç: Artık duygularımı hissetmiyorum

Serdar Ortaç: Artık duygularımı hissetmiyorum

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Serdar Ortaç: Artık duygularımı hissetmiyorum

Serdar Ortaç, YouTube’da Gökhan Çınar’ın sunduğu KATARSİS’in programına konuk oldu. Ortaç, programda duygusal anlar yaşadı.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 11:28 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç, YouTube'da Gökhan Çınar’ın kanalına konuk oldu. Programda içini döken Serdar Ortaç; hayalleri, hayal kırıklıkları, büyüme hikayesi, dönüm noktaları, pişmanlıkları, şöhretle ilişkisi, kumar bağımlılığı, evliliği ve ayrılığı üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Video, kısa sürede YouTube'da trend videolar listesine girdi.

"Hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum"

Serdar Ortaç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Seni neden sevdiklerini anlayamıyorsun.

Chloe Loughnan'ı çok sevmiştim.

Hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum. En mutlu olduğum zamanda bile mutsuzluk bulurdum.

Bir sürü duygu var hissetmediğim. Heyecan sıfır. Büyük konuşmayayım ama aşk olmaz artık, sanmam yani. Benim mutsuzluğumu bulaştırmak istemem. Onun ahını almak istemem yani. Korku, pişmanlık, bunların hepsi gitti. Kaç bin tane duygu vardır? Söyleyin hepsine çarpı atayım.



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