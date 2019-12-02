Serdar Ortaç: Artık özgür bir adamım

Serdar Ortaç ekimde Kıbrıs Girne Rocks Hotel’deki konserini aşırı yağış nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı. Rötarlı konser önceki akşam gerçekleşti.

Popçu, 2014’te evlenip ağustosta boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan’ı anmadan duramadı!

Sahnede dansçı kızlarla yakınlaştığı sırada “Artık özgürüm ve rahatım. Chloe giti, yasaklar bitti. Bundan sonra keyif adamıyım” dedi.

Chloe, Serdar Ortaç’ın sahnede dansçıları ile samimi olmasını istemiyordu.

Yeniden evlenecekleri iddia edildi

Serdar Ortaç, beş yıllık evliliğin ardından ağustosta Chloe Loughnan’dan boşanmıştı. Şarkıcının eski eşiyle barışmak istediği ve üç hafta önce tekrar evlenme teklif ettiği iddia edildi. Chloe, “Türkiye’de bile değilim. Bir daha asla söz konusu olamaz. Biz bir süre önce buluşup helalleştik” dedi.

Halil Kalmuk