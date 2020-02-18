Serdar Ortaç aşkını ilan etti

Önceki gün 50’nci yaşını kutlayan Serdar Ortaç yeni sevgilisi, şarkıcı Seçil Gür ile bir fotoğrafını Instagram’da paylaşarak aşkını ilan etti. Pop yıldızı “Güzel bir şey yaşıyoruz. Seçil çok bilgili bir kadın. Ondan çok şey öğreniyorum. Aynı dili konuşmak çok değerliymiş” diyerek 6 yıl boyunca İngilizce anlaştığı eski eşi Chloe Loughnan’a da laf attı.

'Reklama ihtiyacım yok'

Seçil Gür ise ilişkisi için söylenen ‘reklam aşkı’ sözlerine şöyle tepki gösterdi:

“Benim reklama ihtiyacım yok. Yaşam kalitesi yüksek bir insanım. Ayrıca Rus olduğum iddia edilmiş. Nişantaşı’nda yaşayan bir Adanalıyım.”



