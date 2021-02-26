Serdar Ortaç, Atlantis Kralı oldu
Son dönemde Seçil Gür ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından takipçilerini gülümseten bir paylaşım yaptı.
26 Şubat 2021, Cuma 08:41 Son Güncelleme:
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Çizgi roman kahramanı Aquaman, filme de çekilmişti. Amerikalı aktör Jason Momoa’nın canlandırdığı Atlantis Kralı Aquaman, su altında nefes alabiliyor, deniz canlılarıyla iletişim kurup onları kontrol edebiliyor.
SERDAR ORTAÇ, TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ
Kafasını bu süper kahramanın vücuduna fotoşopla montajlayan Serdar Ortaç yeni halini Instagram’da ‘Aquaserdar’ notuyla paylaşarak takipçilerini güldürdü. NOT: Aqua Latincede su anlamına geliyor.