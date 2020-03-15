Serdar Ortaç: Ben ölünce kim yazacak şarkıları

Serdar Ortaç önceki akşam Etiler Sahne İstanbul’da program yaptı. 30 yıllık kariyerinde tam 900 şarkıya imza atan Serdar Ortaç “Geriye dönüp baktığımda öyle güzel eserler yaptığımı görüyorum ki gururlanıyorum. Bazen ‘Ben ölünce kim yazacak böyle şarkıları?’ diye soruyorum. Cevabım da şu; kimse kolay kolay yapamaz. Bu kadar iddialıyım. Pop müzik dünyası tıkanır” dedi.

"Evlilik deli işi"

Chloe Loughnan ile olan 5 yıllık evliliğini Ağustos 2019’da bitiren Serdar Ortaç bekarlara şöyle seslendi: “Aklınız varsa evlenmeyin. Evlilik iki delinin altından kalkabileceği bir şey.” Şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşayan pop yıldızı “Evlenmeyi düşünmüyoruz” dedi. Serdar Ortaç evli olduğu süreçte de şöyle diyordu: “Bir an evvel nikah masasına oturun, harika bir şey.”

"Hayatım ders kitabı"

Meslek hayatına 1989’da radyo programcısı olarak başlayan Serdar Ortaç “Radyodan önce de torna tezgahında çıraktım. Nasıl mücadelelerden geçtim anlatamam. Bugünlere gelmek hiç kolay olmadı. Hayatım ders kitabı olur. İnanılması güç hikayeler barındırıyor” diye konuştu.