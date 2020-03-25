Magazin Serdar Ortaç, corona virüs testi yaptırdı

Serdar Ortaç, corona virüs testi yaptırdı

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Serdar Ortaç, corona virüs testi yaptırdı

Serdar Ortaç, sabah erken saatlerde Maslak'ta özel bir hastaneye giderek corona virüs testi yaptırdı. Haberi Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

25 Mart 2020, Çarşamba 13:15 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç, bu sabah saatlerinde rahatsızlandı. Evinden çıktığı andan itibaren başlayarak hastane içerisindeki tüm diyalogları kayıt altına aldı ve sosyal medya hesabından paylaştı.

“Benim tüm bağışıklık sistemimi koruyormuş”

Serdar Ortaç, "Saat sabahın 9'u. Corona virüs testi yaptırmaya gidiyorum. Taksici beni aldı sağ olsun. Ateşim falan yok ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. İnşallah nezle veya gribimdir" dedi. Hastaneye girdikten sonra ateşini ölçtüren Ortaç, "Ateş normal yırttık. Hastanede Göğüs Hastalıkları bölümüne geldim. Tomografiye gireceğim orada virüs varsa görünecek. MS hastası olduğum için doktorumun verdiği ilaç benim tüm bağışıklık sistemimi koruyormuş" dedi.

Daha sonra yeni bir açıklama yapan Ortaç, "Corona virüs test sonucum negatif çıktı. Solunum yolunda biraz rahatsızlığım var" diyerek sevenlerini rahatlattı.


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