Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandı!

Uzun zamandır ayrılacakları konuşulan Serdar Ortaç ve 2014 yılında evlendiği model eşi Chloe Loughnan boşanmak için Beykoz Adliyesi'ne geldi. Daha önce aralarında anlaşan çiftin boşanma protokolü imzaladığı öğrenildi.

5 DAKİKADA BİTTİ

Çiftin 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti. Adliyeden kol kola çıkan Serdar Ortaç ile Chloe Lougnan kısa bir açıklama yaptı.

Serdar Ortaç "Yütüremedik evliliğimizi, olmadı... Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık." dedi.

Chloe Loughnan ise "Severek evlendim, severek boşandım. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim. Maalesef olmadı." demekle yetindi.