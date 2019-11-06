Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı

Geçen günlerde Etiler'de sahne aldığı mekanda çarpıcı açıklamalar yapan Serdar Ortaç, "Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" sözleriyle yeni bir aşka yelken açabileceğini söylemişti.

Ünlü popçunun yeni aşkının 'Seksenler' dizisinde rol alan Özlem Davran olduğu iddia edilmişti. Bu haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yalanlayan Serdar Ortaç, verdiği sürpriz kararla herkesi şaşırttı.

'Bütün takipçilerini siliyorum'

Özel hayatıyla sürekli gündemde olan Serdar Ortaç dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla,"Instagram'ı kapatıyorum. Bütün takipçilerini siliyorum biraz rahat kalıp yeni şarkılar yapacağım" dedi. Paylaşımın ardından herkesi takipten çıkaran ünlü popçu, tüm fotoğraflarını da sildi.





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