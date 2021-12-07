Magazin Serdar Ortaç isyan etti

Serdar Ortaç isyan etti

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Serdar Ortaç isyan etti

Serdar Ortaç, önceki akşam bir mekânda sevenleriyle buluştu. Ortaç, geçirdiği zor günleri basın mensuplarıyla paylaştı.

07 Aralık 2021, Salı 12:19 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç, 2019'da boşandığı ve 'nafaka' sebebiyle davalık olduğu eski eşi Chloe Loughnan'ın evine haciz gönderdiğini ve bu duruma çok içerlediğini açıkladı.

SERDAR ORTAÇ, "EŞEK GİBİ ÇALIŞIYORUM"

Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Chloe evime haciz koydurdu. Serdar Ortaç'ın borçları silinmiş' diyorlar. Kim kimin borcunu siliyor bu devirde? 45 milyonluk eve ipotek koydu adamlar. Borcum azaldı. Eşek gibi çalışıyorum. Allahtan tek başıma yaşıyorum, iki lokma bir şey yiyorum”

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