Serdar Ortaç kızdı: Ben sizin karınıza...

Serdar Ortaç’ın eşi manken Chloe Loughnan geçtiğimiz ekim ayında arkadaşıyla birlikte Miami'ye gitmişti. Güzel manken ABD seyahatinde talihsiz bir trafik kazası geçirerek yaralanmıştı.

Uzun süredir ABD’de tedavi gören Serdar Ortaç’ın eşinin ABD’de darbedildiği bazı medya organları tarafından ileri sürüldü. Çıkan bu iddialar üzerine Serdar Ortaç, sosyal medya sayfasından konuya açıklık getirdi.

'BEN SİZİN KARINIZA DAYAK YEDİ DESEM...'

Eşiyle ilgili darp iddiaları üzerine Serdar Ortaç, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Serdar Ortaç: “Yalan söylüyorsunuz ben karımın sağlığı düzelsin diye uğraşıyorum siz bugün televizyona çıkmışsınız karısı dayak yedi kaza yapmadı diyerek konuşuyorsunuz. Ben sizin karınıza karısı dayak yedi desem...” ifadelerini kullandı.