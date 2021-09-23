Serdar Ortaç neden sahnede küfür etti?
Serdar Ortaç, önceki akşam Adana’da bulunan bir mekanda sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelenleri eğlendiren Serdar Ortaç, bir ara konsere ara vererek Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili yaptığı skandal yorumuyla büyük tepki çekti. Serdar Ortaç hakkında Beşiktaş Kulübü, şikayetçi oldu.
23 Eylül 2021, Perşembe 17:58 Son Güncelleme:
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Yaz boyu konserden konsere koşan Serdar Ortaç, geçen akşam Adana’da sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelenleri eğlendiren Serdar Ortaç, anlamsız bir şekilde konserine ara vererek kendisini yakışmayan tavırlar sergiledi
SERDAR ORTAÇ SAHNEDE KÜFÜR ETTİ!
Sahnede argo bir el hareketi yapan Serdar Ortaç, bununla kalmayarak sözlerine küfürle devam etti. Serdar Ortaç’ın bu ahlak dışı hareketi sosyal medyada büyük tepki gördü.
SERDAR ORTAÇ'TAN BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÖZÜR BEKLİYOR
Beşiktaş tarafı ise Serdar Ortaç’ın özür dilemesi gerektiğini savundu ve Serdar Ortaç’ın Instagram sayfasına Beşiktaşlı taraftarlar birçok yorumda bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Sana hiç yakışmadı", "Serdar kendi kendine zarar veriyorsun" gibi yorumlarda bulundu.
SERDAR ORTAÇ HAKKINDA HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI
3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili yorumda bulunan Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlatıldığı açıklandı.
Yapılan resmi açıklamada, "Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır." denildi.
51 yaşındaki Serdar Ortaç’ın, fanatik bir Galatasaraylı olduğu ve ara ara takımına besteler yaptığı biliniyor.