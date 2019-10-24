Serdar Ortaç okul açıyor

Serdar Ortaç önceki akşam oyuncu Leman Davran ile Etiler Papermoon’daydı.

Popçu, “Leman ile ortak olduk. Birlikte sanat okulu açacağız, yeni yetenekleri gün ışığına çıkaracağız” diye konuştu.

Sertar Ortaç yemek sonrası Leman Davran’ı evine bıraktı.

"Eski eşimi sonuna kadar destekliyorum"

Serdar Ortaç, geçen günlerde eski eşi için şöyle konuşmuştu:

"Ayrılığın ardından Chloe’nin iş alamadığı, bu yüzden oyunculuk-sunuculuk fiyatını düşürdüğü konuşuluyormuş. Chloe fiyatını oynatmaz. Evliyken de güzel bir kaşesi vardı. Şimdi Kıbrıs’ta film çekecekmiş. Ücreti kesin yine iyidir. Ayrıca boşanınca neden düşsün? Aksine artması lazım. O çok güzel bir kadın. Her yerde iş bulur. Eski eşimi sonuna kadar destekliyorum."



