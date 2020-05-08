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Magazin Serdar Ortaç programdan atıldı

Serdar Ortaç programdan atıldı

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Serdar Ortaç programdan atıldı

Serdar Ortaç, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram’da yaptığı ‘Mücbir Sebepler’ programına konuk oldu. Ancak ünlü şarkıcı ikilinin daha önceki konuklarıyla aynı kaderi paylaşıp yayından atıldı.

08 Mayıs 2020, Cuma 08:44 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Serdar Ortaç, Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş’ın Instagram yayını “Mücbir Sebepler”e konuk oldu. Küçükçağlayan ve Altuntaş, programa en başından beri Serdar Ortaç’ı konuk etmek istediklerini söyledi. İkilinin enerjisinden etkilediğini söyleyen şarkıcı da yayına katılarak “18’likler gibi yaptınız beni” diyerek onlara takıldı. Küçükçağlayan ve Altuntaş’la sohbet eden Ortaç, programın klasiği haline gelen ‘konuğu yayından atma’ olayını kendisine yapıp yapmayacaklarını sordu. Küçükçağlayan’dan ‘hayır’ yanıtını alan Ortaç şarkı söylediği sırada yayından çıkarıldı. Ortaç, bunun üzerine “Yazıklar olsun” diyerek esprili bir yorum yaptı.

85 bin kişi izledi

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, 85 bin kişinin izlediği yayına Ortaç’ı attıktan sonra araçlarıyla dışarı çıkarak devam etti. Geçtikleri sokaklarda tezahüratla karşılanan ikiliden Küçükçağlayan, “Sosyal mesafeni koru heyecan yapıp üzerimize atlama” diye hayranlarına seslendi.


https://www.instagram.com/p/B_6d_IDhOoX/
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