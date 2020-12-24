Magazin Serdar Ortaç: Seçil bana hastalığı unutturdu

Serdar Ortaç: Seçil bana hastalığı unutturdu

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Serdar Ortaç: Seçil bana hastalığı unutturdu

Seçil Gür ve Serdar Ortaç, İstinyePark’ta alışveriş yaptıktan sonra Bebek'te yürüyüşe çıktılar. Ortaç sevgilisi ile ilgili "Seçil bana hastalığı unutturdu" dedi. Hakan KIRARSLAN / POSTA

24 Aralık 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç ile Seçil Gür dün, önce İstinyePark’taydı. Alışveriş sonrası da Bebek’te yürüyüşe çıktılar. Serdar Ortaç bir kafede mola verdiği sırada, sigara içen bir vatandaşı “Burada içmek yasak. Hem bak; kameralar çekiyor baba” diye uyardı! Ama “Sigaramı yakmadım. Ayrıca sen dağdan gelip bağdakini mi kovuyorsun, bak işine” karşılığını alınca neye uğradığını şaşırdı.

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"MS hastalığımı unutturdu"

İrlandalı Chloe Loughnan’dan 2019’da boşanan Serdar Ortaç, “Seçil bana yeniden sevip sevilebileceğimi gösterdi. MS hastalığımı da unutturdu. Ayrıca sayesinde yeniden müthiş besteler yapmaya başladım” diye konuştu. Serdar Ortaç 2104’ten beri MS tedavisi görüyor.

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