Magazin Serdar Ortaç: Seçil benim karım

Serdar Ortaç: Seçil benim karım

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Serdar Ortaç: Seçil benim karım

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'e övgüler yağdırırken, Ceylan Ertem'in kendisi hakkında söylediği sözlere karşılık vermedi. Hakan KIRARSLAN / POSTA

08 Ocak 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç aşkta ikinci etabı yaşadığı Seçil Gür ile önceki gün Bebek’teydi. Ceylan Ertem’in kendisi hakkında söylediği “Onu görmeye dayanamıyorum, olumlu gözle bakamıyorum” sözlerine yanıt vermek istemedi. Seçil Gür’e övgüler yağdırmayı tercih etti. Popçu, “Seçil’e ‘Sevgilim’ demeyin. Karım o benim karım. Ben ‘Hanımım’ diyorum. Ne isterse o. Evlilik isterse, anında yapıştıracağım. Seçil benim için son durak” dedi. Seçil Gür ise Serdar’ın açıklamaları karşısında utanıp kızardı.

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