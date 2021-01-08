Serdar Ortaç: Seçil benim karım

Serdar Ortaç aşkta ikinci etabı yaşadığı Seçil Gür ile önceki gün Bebek’teydi. Ceylan Ertem’in kendisi hakkında söylediği “Onu görmeye dayanamıyorum, olumlu gözle bakamıyorum” sözlerine yanıt vermek istemedi. Seçil Gür’e övgüler yağdırmayı tercih etti. Popçu, “Seçil’e ‘Sevgilim’ demeyin. Karım o benim karım. Ben ‘Hanımım’ diyorum. Ne isterse o. Evlilik isterse, anında yapıştıracağım. Seçil benim için son durak” dedi. Seçil Gür ise Serdar’ın açıklamaları karşısında utanıp kızardı.

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