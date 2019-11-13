Serdar Ortaç servet kaybetti

İrlandalı eşi Chloe Loughnan ile beş yıllık evliliklerini ağustos ayında bitiren Serdar Ortaç’ın, yine kumar batağına saplandığı iddia edildi.

Yıllardır kumar sevdası bitmek bilmeyen şarkıcının, yaşadığı ayrılığın ardından zor bir süreçten geçtiği ve maddi durumunun iyi olmadığı konuşuluyor.

'120 bin dolar kaybetti'

Serdar Ortaç'ın geçen ay Kıbrıs’ta konser verdiği bir otelin casinosunda 120 bin dolar kaybettiği söyleniyor.

Borcunu 4 konserle ödeyecek

İddiaya göre; şarkıcı, borcunu farklı zamanlarda vereceği dört konserle ödeyecek.

'Sadece bir evim kaldı' demişti

Serdar Ortaç, daha önce kumar borçlarını temizlediğini ve elinde sadece bir evinin kaldığını açıklamıştı. (Milliyet)





Bu haberi de okudular Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı

Bu haberi de okudular Serdar Ortaç'tan kızdıracak sözler