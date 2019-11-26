Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ikinci kez mi evleniyor?

Beş yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın daha önce hayatlarına başka kişilerle devam ettikleri yönünde haberler çıkmıştı. Ancak her defasında bu haberleri yalanlayan ikili için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Chloe teklife sıcak bakıyor

'Gel Konuşalım' programının sunucusu Cengiz Semercioğlu'nun iddiasına göre; Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 3 hafta önce buluştu ve ünlü şarkıcı, eski eşine yeniden evlilik teklif etti. Mankenin de teklife sıcak baktığı belirtildi.





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