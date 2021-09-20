Serdar Ortaç ve Hande Yener Kuruçeşme'de buluştu
Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Hande Yener ve Serdar Ortaç performanslarıyla Kuruçeşme’yi salladı.
20 Eylül 2021, Pazartesi 15:08 Son Güncelleme:
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Sahneye ilk Türk Pop Müziğin kraliçesi Hande Yener çıktı. Özel sahne şovları, hit şarkıları ve iddialı kostümleriyle dikkat çeken Yener, söylediği şarkılarla geceye damga vurdu. Hakan Akkaya imzalı kostüm giyinen Yener, güzelliği ile de göz kamaştırdı.
KONSERİN İKİNCİ YARISINDA SERDAR ORTAÇ RÜZGARI
Konserin ikinci yarısında sahneye çıkan Serdar Ortaç, ‘Mesafe’ şarkısıyla sevenlerini selamladı. ‘Karabiberim, Dansöz, Padişah’ gibi geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Ortaç, ‘İki Deli’ şarkısında Hande Yener’i sahneye davet etti. İki dev ismin bu özel buluşması binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı ve ‘Yüzyılın buluşması’ yorumları yapıldı.
BEBEK VE KRAL!
İkili konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Serdar Ortaç, Hande Yener’e “Bebek gibisin. Hiç değişmiyorsun.” diye konuştu. Hande Yener ise sözlerine “Sen kralsın” diye başlayarak “Dünyaca ünlü yıldızlar aynı sahnede buluşup büyük şovlara imza atıyorlar. Biz de şimdi aynı sahneyi paylaşıyoruz. İkili buluşmalardan ortaya çıkan bu büyük enerjiye bayılıyorum” diye konuştu.