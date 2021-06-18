Magazin Serdar Ortaç zor durumda! Önce haciz sonra ayrılık

Serdar Ortaç zor durumda! Önce haciz sonra ayrılık

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Serdar Ortaç zor durumda! Önce haciz sonra ayrılık

Maddi sıkıntılarıyla başı dertten olan Serdar Ortaç'a bir darbe de özel hayatından geldi. Sanatçının 1.5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Seçil Gür ile yolları ayrıldı. Hakan KIRARSLAN / POSTA

18 Haziran 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç pandemide konserlerinin iptal olmasından dolayı ev kredisini ödeyemediğini söylemişti. Sonrasında bankanın borcu ötelemesi ile rahat bir nefes almıştı. Ancak şarkıcı için zor günler bitmedi. 2014’te evlenip 2019’da boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan, Ortaç’a ödemediği 600 bin TL nafaka için dava açtı, evine haciz koydurdu. Ortaç, eski eşi için “Eskiden sorun yaratmıyordu, demek ki coştu. Eve haciz koymuş, bende parası kalmaz” dedi. Ardından Sarıyer Belediyesi’ne 25 bin TL’lik birikmiş borcu olduğu ortaya çıktı.

1.5 YILLIK AŞK BİTTİ

Serdar Ortaç, maddi sıkıntılarla uğraşırken, bir darbe de özel hayatından geldi. 1.5 yıldır birlikte olduğu şarkıcı Seçil Gür ile yollarını ayırdı. Gür’ün ani bir kararla birlikte yaşadıkları evi terk ettiği öğrenildi. Ortaç ise durumu “Nazar değdi. Yürümedi... Bir anda olmadı, şu an için hiçbir şey bilmiyorum, kısmet...” sözleriyle açıkladı.

ÇOK KUMAR OYNADIM

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil’in “Evinde kumar oynamak için şarkılarının telif haklarını sattı” sözlerine de şu yanıtı verdi:

“Çok kumar oynadım, çok para kaybettim, adam haklı... Bestelerimin telif hakkını parasızlıktan satmadım. Beş sene önce telifleri takip etsin diye bir şirkete verdim.”

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