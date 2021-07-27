Magazin Serdar Ortaç'a Chloe Loughnan'dan cevap: Unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır

Serdar Ortaç'a Chloe Loughnan'dan cevap: Unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır

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Serdar Ortaç'a Chloe Loughnan'dan cevap: Unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır

Serdar Ortaç, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Chloe Loughnan hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Güzel model Chloe Loughnan bu açıklamaların ardından sessizliğini bozdu: Her hikayenin iki yüzü vardır ve benim tarafımı bilseydiniz, yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız.

27 Temmuz 2021, Salı 07:42 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç, önceki akşam Şile’de konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü popçuya 2019 yılında ayrıldığı eşi İrlandalı manken Chloe Loughnan’la ilgili sorular yöneltildi. Ortaç, “Chloe Loughnan’la evliliğinizden çocuk sahibi olamadığınız için bir burukluk var mı içinizde?” sorusuna sert yanıt verdi:

“Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim.”


EVİME HACİZ GETİRDİ

Chloe Loughnan’a bugüne dek 700 bin lira nafaka ödediğini söyleyen Serdar Ortaç, tepkili konuştu:

“Buna rağmen dava açtı, evime haciz getirdi. Neredeyse çay kaşıklarımı bile alacaklar. İşin enteresanı, avukatını onunla ben tanıştırdım. Tanıştırdığım avukat şimdi benimle uğraşıyor. Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Kadına borcu bitmiyor. 50 yıl sonra evlilik müessesesi kalkar, öyle hissediyorum.”


SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Serdar Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından Chloe Loughnan’a sosyal medyada tepki geldi. Kötü yorumlar karşısında sessizliğini bozan güzel manken suçlamalara cevap verdi; “Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken, sessiz ve saygılı kaldım. Ama unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır ve benim tarafımı bilseydiniz, yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür.”

1 MİLYON TL TAZMİNAT!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2014 yılında evlenip 2019’da yollarını resmen ayırmıştı. Popçunun, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı.

DAVA AÇTI

Ancak geçtiğimiz aylarda İrlandalı model Chloe Loughnan Ortaç'a, nafaka davası açmıştı. Loughnan bir dönem Serdar Ortaç'ın evine haciz koydurmuştu.

'HİÇ BEKLEMEZDİM!'

Ortaç, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda da "Şu an sadece Chloe’nün açtığı dava var, kendisinden hiç beklemezdim. Ne alacak? Kanepe mi alacak benden, yapmaması gerekirdi" diyerek eski eşine sitem etmişti.

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