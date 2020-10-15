Magazin Serdar Ortaç'a eski eşten yasak

Serdar Ortaç'a eski eşten yasak

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Serdar Ortaç'a eski eşten yasak

Serdar Ortaç ayrıldığı eşi Chloe Loughnan’la ilgili sorulara cevap vermedi. Seçil Gür için “Onda kendi gençliğimi görüyorum" dedi.

15 Ekim 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç önceki akşam Ataşehir Watergarden’deki Muamma’da konser verdi. Sevgilisi Seçil Gür için “Onda kendi gençliğimi görüyorum. Çok çalışkan, akıllı ve azimli. Allah nazardan saklasın” dedi. Eski eşi Chloe Loughnan’a dair sorulara, “Artık ağzımı açamam. Konuşmamı mahmeme kararı ile yasakladı” yanıtını verdi. Serdar Ortaç sosyal medyada aleyhinde yapılan yorumlara dair de “Bazen başa çıkmak için ilaç alıp uyuyorum, unutuyorum” diye konuştu.

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