Serdar Ortaç önceki akşam Ataşehir Watergarden’deki Muamma’da konser verdi. Sevgilisi Seçil Gür için “Onda kendi gençliğimi görüyorum. Çok çalışkan, akıllı ve azimli. Allah nazardan saklasın” dedi. Eski eşi Chloe Loughnan’a dair sorulara, “Artık ağzımı açamam. Konuşmamı mahmeme kararı ile yasakladı” yanıtını verdi. Serdar Ortaç sosyal medyada aleyhinde yapılan yorumlara dair de “Bazen başa çıkmak için ilaç alıp uyuyorum, unutuyorum” diye konuştu.