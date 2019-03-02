Serdar Ortaç’ı kullanıp dolandırdılar

Yurt dışı kaynaklı bir şirketin, Serdar Ortaç'ı kullanarak var olmayan bir projeden daire sattığı ve binlerce kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü

02 Mart 2019, Cumartesi 08:58 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç’ı kullanıp dolandırdılar

Serdar Ortaç ile eşi Chloe Loughnan'ın reklam yüzü olduğu konut projesinden daire alan iş insanı Atilla Cingöz, dolandırıldığını söyleyerek savcılığa başvurdu. İş insanı, ABD Florida'da yapılacağı söylenen lüks sitenin inşaatının hâlâ başlamadığını belirtti.

TAKİPSİZLİK KARARI

Cingöz, ifadesinde şunları söyledi: "Breeze de Mar adlı proje, gerçekte mevcut değil. Reklamlarda Serdar Ortaç gibi ünlüleri kullanarak büyük çaplı bir dolandırıcılık yapıyorlar." Olayla ilgili soruşturma açan savcılık, takipsizlik kararı verdi. (Günaydın)

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