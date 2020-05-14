Magazin Serdar Ortaç'ın o denemesi çöpe gitti!

Serdar Ortaç'ın o denemesi çöpe gitti!

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Serdar Ortaç'ın o denemesi çöpe gitti!

Ünlü popçu Serdar Ortaç, “Karantina günlerinde yemek yapıyor musunuz?” sorusuna verdiği cevapla güldürdü.

14 Mayıs 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç, Emel Aktan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Önce Sağlık’ programına konuk oldu. Popçu, “Karantina günlerinde yemek yapıyor musunuz?” sorusuna gülerek “Hiç bilmiyorum ki, yapayım. Geçenlerde canım sahanda yumurta istedi. Annemi (Nesrin Ortaç) aradım. Tarifini verdi. Bana ‘Yağ koy’ demedi. Bende fazlasıyla su koymuşum tavaya. Yumurtayı kırdım ama tabii ki yiyemedim, dökmek zorunda kaldım” yanıtını verdi.

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