Serdar Ortaç, Emel Aktan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Önce Sağlık’ programına konuk oldu. Popçu, “Karantina günlerinde yemek yapıyor musunuz?” sorusuna gülerek “Hiç bilmiyorum ki, yapayım. Geçenlerde canım sahanda yumurta istedi. Annemi (Nesrin Ortaç) aradım. Tarifini verdi. Bana ‘Yağ koy’ demedi. Bende fazlasıyla su koymuşum tavaya. Yumurtayı kırdım ama tabii ki yiyemedim, dökmek zorunda kaldım” yanıtını verdi.

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