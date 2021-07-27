Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan sorularına yanıt
Serdar Ortaç, önceki gün Sarıyer’de yer alan bir AVM’de objektiflere yansıdı. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili sorulara cevap verdi.
27 Temmuz 2021, Salı 17:41 Son Güncelleme:
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Akşam saatlerinde elinde valizi ile AVM'de turlarken görüntülenen Serdar Ortaç, "Yolculuk mu var? Neden valizle geziyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü popçu, "Yarın konserim var. Birkaç parça kıyafetimi kuru temizlemeye bırakmıştım, onları almaya geldim. Tek başıma kaldım, bunlarla da ben ilgileniyorum. Ne yapayım!" açıklamasını yaptı.
SERDAR ORTAÇ'TAN KAÇAMAK CEVAP
Eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili "Şeytan görsün yüzünü" açıklaması hatırlatılınca söze giren Ortaç, "Arkadaşlar ben artık o defteri kapattım, o konuda konuşmak istemiyorum" dedi.
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