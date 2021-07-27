Akşam saatlerinde elinde valizi ile AVM'de turlarken görüntülenen Serdar Ortaç, "Yolculuk mu var? Neden valizle geziyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü popçu, "Yarın konserim var. Birkaç parça kıyafetimi kuru temizlemeye bırakmıştım, onları almaya geldim. Tek başıma kaldım, bunlarla da ben ilgileniyorum. Ne yapayım!" açıklamasını yaptı.

SERDAR ORTAÇ'TAN KAÇAMAK CEVAP

Eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili "Şeytan görsün yüzünü" açıklaması hatırlatılınca söze giren Ortaç, "Arkadaşlar ben artık o defteri kapattım, o konuda konuşmak istemiyorum" dedi.