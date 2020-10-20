Magazin Serdar Ortaç'tan tepki: Adam ruh hastası

Serdar Ortaç'tan tepki: Adam ruh hastası

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Serdar Ortaç'tan tepki: Adam ruh hastası

Serdar Ortaç, önceki akşam sevgilisi Seçil Gür’le Etiler’de market alışverişi yaparken görüntülendi.

20 Ekim 2020, Salı 08:31 Son Güncelleme:
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Ünlü popçu, eski eşi Chloe Loughnan’la arasındaki nafaka krizi sorulunca “Elime para geçtikçe ödeme yapıyorum, hacizlik bir durum yok” dedi. Ortaç’a Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar da soruldu.

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“Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası” diyen şarkıcı, “Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

'Bana görev gelirse tabii ki yaparım'

“Bana görev gelirse tabii ki yaparım. Ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle koruyor vatandaşını.”


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