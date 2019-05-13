53 yaşındaki oyuncu Yeşim Gül, 28 yaşındaki Serdar Peçen ile birlikteydi. İddiaya göre oyuncu, işitme engelli sevgilisi Peçen'den kendisi için kredi çekmesini istedi.

Bankadan 50 bin lira kredi çeken Peçen, parayı sevgilisine verdi. Bir süre sonra genç adam, sevgilisine krediyi ödemekte zorluk çektiğini söyledi. Kredi yüzünden aralarında tartışma çıkınca, Yeşim Gül sevgilisini terk etti.

Yeşim Gül

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen Serdar Peçen, geçen cuma günü konuşmak için oyuncunun Beşiktaş'taki evine gitti.

Sevgilisini barışmaya ikna edemeyen genç adam, pencereden atlayarak intihar etti. Gül, polis ekiplerini çağırarak durumu bildirdi. Gencin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Serdar Peçen

'ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU'

Peçen'in ağabeyi, "Kardeşim işitme engelliydi. Dizilerde oyunculuk yapıyordu. Yeşim Gül ile ilişkisi ona iyi geliyordu. Yeşim Hanım için kredi çekmişti. Ödeyemedi. Yeşim hanım kardeşime yardım edeceğine bir de onu terk etti. Kardeşimin ölümünden sorumlu olan Yeşim Hanım'ın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Dilek Yaman/Sabah