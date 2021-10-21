Ağustos 2020’de Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine gelen Serdar Tatlı’dan 21 Ekim 2021 Pazartesi günü istifa haberi geldi. TFF ile Kulüpler Birliği arasında gerçekleşen kritik toplantının ardından gelen istifa haberi futbol severleri şaşırtırken, “Serdar Tatlı kimdir, kaç yaşında ve nereli?” “MHK Başkanı Serdar Tatlı neden istifa etti?” araştırmaları yapılmaya başlandı…

SERDAR TATLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1966 yılında Urfa’da dünyaya gelen Serdar Tatlı, ilk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1988 yılında hakemlik yapmaya başlayan Tatlı, 1991 yılında yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Tatlı evli 1’i erkek 2 çocuk babası olan Serdar Tatlı, Ağustos 2020’den bu yana Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı görevinde bulunuyordu.

MHK BAŞKANI SERDAR TATLI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Serdar Tatlı istifasını sunarken, TFF’nin bu istifayı kabul edip etmediği yönünde bir açıklama gelmedi. Tatlı’nın istifa nedeni ise oldukça merak konusu oldu.

Tatlı’nın istifasına ilişkin DHA’da yer alan habere göre, Dün Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin MHK konusunda toplanmasının ardından bugün istifa geldi. Eleştirilerin odağındaki MHK sistemi her kulübün tepkisini çekerken Başkan Serdar Tatlı bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldı. DHA'nın edindiği bilgilere göre; son dönem içinde yaşanan hakem eleştirileri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan toplantı talep eden Serdar Tatlı, görüşmenin ardından yeni bir yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı alırken, Tatlı bunu MHK üyeleri ile görüşerek fikirlerini aldı. Yeni bir yapılanma isteyen kulüplerin işini kolaylaştırmak isteyen Tatlı, istifasını arkadaşlarına da bildirdikten sonra TFF binasından ayrıldı.

TFF Yönetim Kurulu ilerleyen günlerde bir toplantı yaparak yeni MHK Başkanı ataması gerçekleştirecek ya da belirlenecek yeni sisteme kadar geçici olarak bir karar alacak.